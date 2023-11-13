Москва, 13 ноября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Негативная риторика относительно развития российского присутствия в Арктическом регионе поутихла. Основная причина этого — общее понимание, что без России очень сложно развивать многостороннее сотрудничество, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов на полях V Международного муниципального форума стран БРИКС+. Партнером мероприятия стал Проектный офис развития Арктики (ПОРА).

Пресс-служба Проектного офиса развития Арктики Коренные народы Арктики

«Ситуация в Арктическом совете действительно непростая, партнеры заморозили сотрудничество с Россией. Однако нельзя сказать, что Арктический совет больше не функционирует. Норвегия, получившая статус председателя в 2023 году, пытается перезапустить работу площадки, и мы ей в этом помогаем. Надеемся, что до конца года заработают некоторые экспертные рабочие группы», — сказал Корчунов.

По словам дипломата, крупнейшие страны БРИКС, Индия и Китай, — это страны, на которые в 2040–2050 годах будет приходиться порядка 40% мирового ВВП, и они расширяют сферы своих интересов. Применительно к арктическому региону речь главным образом идёт о заметном увеличении спроса на минерально-сырьевую продукцию и углеводороды. «Спрос на то, чем богата Арктика, будет расти. Но у Китая и Индии есть интерес не только к полезным ископаемым, но и к развитию ледового судоходства и судостроения. Технологии и знания, которыми обладает Россия, могут быть использованы для развития этих отраслей», — добавил Корчунов.

На внешнеполитическом контуре Россия старалась прежде всего развивать сотрудничество в Арктике со странами — членами Арктического совета. Но в 2022 году после приостановки взаимодействия с западными партнерами ситуация поменялась и внимание России как арктического государства развернулось в сторону дружественных стран, к которым относятся в том числе страны БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Важным направлением сотрудничества России с Китаем является наука и образование. Так, в 2022 году было создано несколько консорциумов, в том числе Российско-Азиатский консорциум арктических исследований на базе Северо-Восточного федерального университета в Якутске с участием Океанологического университета Китая.

Бразилия тоже проявляет интерес к Заполярью и стремится к обретению статуса наблюдателя в Арктическом совете. Прежде всего страну интересует торгово-экономическое взаимодействие, проекты по добыче полезных ископаемых, в том числе и на шельфе, так как бразильцы обладают соответствующими технологиями. Николай Корчунов подчеркнул, что 25% рынка минеральных удобрений Бразилии покрывается за счет экспорта из российской Арктики.

Казалось бы, Южно-Африканская Республика находится далеко от Арктики и действительно пока не проявляет большого интереса к северу Земли. Однако близость ЮАР к Антарктике давно сделала страну хабом для исследователей на Южном полюсе. «Роль полюсов в мировой климатической системе только возрастает. У нас на планете три кладовые холода — Арктика, Антарктика и высокогорные Гималаи. Стоит подумать о создании общего проекта для стран БРИКС, целью которого станет формирование научной платформы, базирующейся на имеющемся опыте исследований этих регионов», — заключил представитель МИД России.

Эксперт Российского газового общества Антон Соколов обратил внимание на то, что в арктических стратегиях стран БРИКС редко встречается упоминание России как ключевого партнера в северных широтах. По мнению Соколова, дружественные страны по-прежнему рассматривают сотрудничество с Россией в «узком углеводородном контексте, от которого хотелось бы уходить».

«Пока, если посмотрим на проекты, которые реализуются в Арктике не на словах, а на деле, — это «Ямал СПГ», «Арктик СПГ–2», Ванкорский кластер — становится очевидным, что мы находимся в парадигме ресурсного освоения. Эти проекты важны и выгодны, однако концентрация только на добыче и экспорте углеводородов не отвечает прежде всего нашим потребностям на долгосрочную перспективу», — добавил Антон Соколов.

Как считает эксперт, Россия долгое время не обращала должного внимания на потенциал взаимодействия со странами БРИКС в северных вопросах. Сегодня существуют все возможности создавать альтернативные центры выработки решений и ориентироваться не только на Индию и Китай, но и на других партнеров по объединению, на заинтересованные научные институты и компании. «Это позволит заниматься не только эксплуатацией природных ресурсов, но и решать вопросы устойчивого развития Арктического региона, от которых во многом зависит благополучие всей планеты», — заключил Соколов.

Международный муниципальный форум стран БРИКС+ ежегодно проходит при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В деловую программу Форума вошло более 120 мероприятий, включая панельные сессии, секции, круглые столы, рабочие дискуссии, тренинги и многое другое.