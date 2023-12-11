Архангельск, 11 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Арктика обладает колоссальным потенциалом, и Россия связывает с этим регионом вопросы по обеспечению национальной безопасности и энергетического укрепления, заявил президент Владимир Путин 11 декабря в ходе совещания по развитию арктических городов.

Вера Костамо/ РИА Новости

«Это регион с колоссальными экономическими возможностями, с ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны», — сказал он.

Путин подчеркнул, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для России.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 декабря посетил Архангельскую область. Он принял участие в церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» на заводе «Севмаш». Президент также поручил в приоритетном порядке решить проблемы с ветхим жильём в Архангельске.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов в сентябре заявил, что Запад проводит неконструктивную линию, усиливая военно-политическую напряжённость в Арктике. Он подчеркнул, что Москва будет в ответ предпринимать превентивные меры.

13 ноября Корчунов рассказал о росте интереса в мире к полезным ископаемым в Арктике. Он отметил заинтересованность Китая и Индии в добыче в регионе углеводородов и в развитии ледового судоходства и судостроения. Посол заявил, что Россия направит на развитие этих отраслей технологии и знания, которыми обладает.