Москва, 18 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Новый 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вступит в силу 18 декабря. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

По информации агентства, Евросоюз уже запустил процедуру формального утверждения санкций на уровне министерств стран — членов содружества.

«Мы ожидаем публикацию уже сегодня», — сказал источник агентства.

По его словам, точное время, когда пакет будет опубликован в официальном журнале Евросоюза, на данный момент неизвестно.

В этот же день газета The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата также писала, что новые санкции Евросоюза против России могут быть одобрены 18 декабря, 26 стран уже подписали пакет.

Ранее стало известно, что ЕС согласовал 12-й пакет антироссийских санкций на саммите, который 14–15 декабря прошёл в Брюсселе. Санкции касаются эмбарго на российские алмазы, а также некоторые другие виды продукции. Также они затронули российский банковский сектор.

Сообщалось, что Еврокомиссия сотрудничала со странами G7, чтобы разработать и обеспечить эффективное внедрение санкций, в том числе с помощью технологий отслеживания.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 октября заявила, что в 12-й пакет санкций включат алмазы. 4 ноября она анонсировала, что санкции ЕС будут содержать запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть.

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил слова фон дер Ляйен.