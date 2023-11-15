Брюссель, 15 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Европейский союз подготовил проект по очередному, 12-му, пакету санкций, в который войдёт запрет на российские алмазы с 1 января 2024 года. Также планируется ввести поэтапный запрет на импорт алмазов из России, обработанных в-третьих странах. Об этом написало издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Помимо алмазов, страны-члены ЕС хотят перекрыть экспорт в Россию станков, которые, по их мнению, используются в производстве вооружения.

Дополнительно под эмбарго могут попасть некоторые химикаты и литиевые аккумуляторы, а также термостаты и двигатели для БПЛА.

«Это предложение содержится в 12-м пакете санкций ЕС, который вместе с тем включает запрет на алмазы и меры по усилению ценового ограничения на российскую нефть», — сообщило СМИ.

Уточняется, что этот перечень находится на согласовании с G7. Евросоюз намерен обсудить эти предложения на текущей неделе. Их могут изменить до принятия окончательного решения, добавило издание.

ИА Регнум 23 июля сообщало о подготовке Еврокомиссией санкций против российской алмазной отрасли. Сообщалось, что ЕК сотрудничает со странами G7, чтобы разработать и обеспечить эффективное внедрение санкций, в том числе с помощью технологий отслеживания.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 октября заявила, что в 12-й пакет санкций включат алмазы. 4 ноября она анонсировала, что санкции ЕС будут содержать запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть.

13 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель также подтвердил включение в новый санкционный пакет запрет на российские алмазы и меры по ужесточению потолка цен на нефть.