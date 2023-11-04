Киев, 4 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В скором времени Еврокомиссия намерена представить новый, 12-й по счёту, пакет антироссийских санкций. Он будет включать запрет на экспорт и импорт, а также ужесточение потолка цен на нефть. С таким заявлением в соцсети Х (ранее Twitter) выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА Регнум Урсула фон дер Ляйен

«Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. С новыми внесениями в список. Новые запреты на импорт и экспорт. Действия по ужесточению потолка цен на нефть», — написала она.

В американских СМИ 31 октября появилась информация, что 12-й пакет санкций включает в себя экспортные ограничения на сварочные аппараты. Также под ограничения попадают химикаты и другие технологии, якобы используемые в военных целях.

Дипломаты ЕС под ограничения хотели подвести больше товаров и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевую и строительную продукцию, а вместе с ними товары транспортного назначения и алмазы.

Тогда же говорились, что в 12-й пакет санкций могут включить нефть. В частности, ЕС рассматривал возможность повышения прозрачности ценообразования на природное ископаемое. Предполагалось, что в санкционный список ЕС внесёт более ста физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА Регнум, прежде Фон дер Ляйен говорила, что в 12-й пакет антироссийских санкций включат алмазы. Со странами-членами обсуждали, как перекрыть доходы России от алмазов.