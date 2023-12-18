Лондон, 18 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Новые санкции Евросоюза против России могут быть одобрены 18 декабря, 26 стран уже подписали пакет. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.

Известия/ Константин Кокошкин

По информации издания, 12-й пакет санкций должен быть принят на этой неделе после того, как свои возражения сняла Австрия. Остальные 26 стран уже поставили свою подпись.

«Теперь это формальность», — приводит газета слова одного из дипломатов.

Как сообщало ИА Регнум, ЕС согласовал 12-й пакет антироссийских санкций на саммите, который 14–15 декабря прошёл в Брюсселе. Австрия наложила вето на решение ЕС по 12-му пакету. Как сообщил 16 декабря портал EUobserver, Вена воспользовалась правом отсрочки. Австрийские власти сделали это, добиваясь от украинских властей исключения Raiffeisen Bank из списка спонсоров боевых действий.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ИА Регнум отметил, что Австрия не самостоятельна в вопросах собственной политики и, как многие страны Евросоюза, находится под влиянием США, но удивительно, что на Западе так ничего и не поняли про влияние санкций на Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны ЕС больше потеряют от антироссийских санкций, чем Россия. Она отметила, что ресурсы, нужные самим странам ЕС для развития, решения многочисленных проблем и утверждения собственного места в формирующемся многополярном мире, идут на обогащение США и американского военно-промышленного комплекса.