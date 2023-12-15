Москва, 15 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) может аннулировать результаты спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае их участия в Играх дружбы. Об этом 15 декабря заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Егор Алеев/ТАСС

Глава ОКР напомнил, что в рекомендациях МОК конца марта 2023 года говорится, что спортсмен в нейтральном статусе не должен быть ассоциирован с флагом, гимном, национальной федерацией и национальным олимпийским комитетом своей страны до, во время и после международных соревнований.

«Таким образом, любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или где соорганизатором соревнований является национальный олимпийский комитет, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен в том числе и справедливо завоеванных наград», — сказал он.

По словам Позднякова, эту ситуацию могут использовать против спортсмена в любой момент.

«С моей точки зрения, (нейтральный) спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы. Иначе его результат на Олимпиаде может быть аннулирован», — резюмировал президент ОКР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря Поздняков заявил, что ОКР не станет финансировать спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. По его словам, ОКР не станет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом.

Ранее в этот же день министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпийских играх примут в интересах самих спортсменов и России.

Президент Владимир Путин 14 декабря заявил, что Минспорта и ОКР должны принять взвешенное решение по участию россиян в международных состязаниях. Он уточнил, что необходимо тщательно проанализировать все проанализировать условия МОК по допуску спортсменов на Олимпийские игры.

Пресс-служба МОК 14 декабря объявила что лицензии для участия в Играх 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии.

МОК 8 декабря также сообщил о допуске спортсменов из России до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При это организация запретила демонстрировать на Олимпиаде национальные флаги и символы России и Белоруссии.