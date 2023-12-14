Лозанна, Швейцария, 14 декабря, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Лицензии для участия в летней Олимпиаде 2024 года в Париже получили шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии. Об этом говорится в обновленном релизе на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Marijan Murat/Global Look Press

МОК 8 декабря объявил, что в числе 4600 прошедших квалификацию на Олимпийские игры спортсменов со всего мира есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь из России и трое из Белоруссии). Позднее организация обновила свой релиз и теперь в нём говорится только о шести россиянах.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МОК также объявил о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Организация также запретила демонстрировать на Олимпиаде национальные флаги и символы России и Белоруссии и отказалась приглашать представителей правительств двух стран.

Позднее в этот же день министр спорта России Олег Матыцин назвал дискриминационными условия МОК по допуску россиян на Олимпиаду в Париже. Он уточнил, что такой подход наносит ущерб самим Олимпийским играм и является абсолютно неприемлемым.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 8 декабря заявила, что спортсмены из России будут самостоятельно решать, ехать ли им на летние Олимпийские игры 2024 года. Дипломат уточнила, что её не удивила публикация критериев МОК, так как цель тех, кто это делает, — нанести России как можно больший ущерб во всём.