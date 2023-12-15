Москва, 15 декабря, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) не будет финансировать спортсменов, согласившихся выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом 15 декабря заявил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря министр спорта Олег Матыцин заявил, что решение по участию в Олимпийских играх примут в интересах самих спортсменов и России. Он напомнил, что 14 декабря президент Владимир Путин заявил, что Министерство спорта и Олимпийский комитет должны принять взвешенное решение по участию россиян в международных состязаниях.

Позднее в этот же день Путин указал на то, что то, что сегодня делают чиновники МОК в отношении российских спортсменов, — это извращение идеи Пьера де Кубертена: «О, спорт, ты — мир». Глава государства отметил, что олимпийское движение создавалось для того, чтобы объединять людей, а не разъединять.

Пресс-служба МОК 14 декабря сообщила, что лицензии для участия в Играх 2024 года в Париже получили шесть российских спортсменов и пять белорусских.

Организация 8 декабря также объявляла о допуске спортсменов из России до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Также МОК запретил демонстрировать на Олимпиаде российские и белорусские национальные флаги и символы.