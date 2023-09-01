Москва, 1 сентября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова о переносе боевых действий на территорию России — не более чем фантастика и мечты, однако они свидетельствуют о том, что глава ГУР может ослушаться любых указаний своего президента. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее начальник ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия должны быть перенесены на территорию России. Тем самым он не согласился с президентом Украины, отмечавшим, что такие действия могут отпугнуть союзников киевского режима. По мнению Буданова, конфликт необходимо перенести «на другую территорию», которая, по его словам, «есть Россия и другие территории, где находится их влияние». Он отметил, что это нужно сделать, чтобы «растянуть» российские силы.

«Заявление из элементов фантастики. Оно больше рассчитано на зарубежных спонсоров или граждан Украины. Любой здравомыслящий человек понимает, что у украинской армии не хватит сил и ресурсов, чтобы такое осуществить. О каком переносе он говорит, если ВСУ даже первую линию обороны не смогли прорвать? Буданов просто об этом мечтает. Но это нереально», — поделился Глазунов.

Эксперт отметил, что среди военнослужащих и в самой украинской армии уже давно растёт недовольство президентом республики и тем, как он выполняет свои функции главнокомандующего. А потому, по мнению Глазунова, нет ничего удивительного в том, что глава ГУР выступает с заявлением, противоположным своему главнокомандующему.

«Я бы на месте украинского лидера снял Буданова с его должности, чтобы другим неповадно было. Но он ничего не может сделать, потому что у него, видимо, совсем нет на это полномочий. И, конечно, Буданов может перейти от своих слов к делу, он же может организовывать диверсионные акты на территории России. Ведь именно Буданов хвалился подрывом Крымского моста», — отметил военный эксперт.

Глазунов выразил уверенность, что над украинским президентом всё больше сгущаются тучи и он теряет авторитет и контроль над ВСУ и своими коллегами. Эксперт не исключил, что через пару месяцев массовое недовольство президентом республики приведёт к его отстранению от должности любыми способами. И Буданов также своими словами подчёркивает неудовлетворённость своим главнокомандующим.

«А что они хотели от актёра комика, чтобы он руководил как маршал Жуков или Суворов? Украина нуждалась в таком руководителе, как Сталин — жёстком, прямолинейном, который мог бы весь народ сплотить. Но вселенная преподнесла им актёра-комика», — заключил Глазунов.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский лидер заявил, что ВСУ опасаются переносить боевые действия на территорию Российской Федерации из-за риска остаться в этом случае без союзников, готовых поддерживать Украину вооружением.

22 августа Кирилл Буданов пригрозил России новыми терактами на территории Крыма. Он выразил намерение Киева уничтожать на полуострове «всё российское». В ответ глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по начальнику военной разведки Украины. Как подчеркнул Константинов, власти в Киеве понимают только позицию силы.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что возможное «согласие» Запада на удары Украины по Крыму, о чём говорили в офисе Зеленского, является casus belli и даёт России возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО.