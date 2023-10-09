Киев, 9 октября, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Три безуспешные попытки спецназа атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС) признал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом 8 октября он сообщил в беседе с украинским изданием NV.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

Первая попытка атаки состоялась в августе 2022 года. По словам Буданова, бойцы спецназа Украины переплыли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы организовать на левом берегу плацдарм и захватить ЗАЭС. Но украинцы были вынуждены отступить из-за натиска российских сил.

Позднее спецназ предпринял еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра для захвата ЗАЭС. При этом участниками одной из операций стали сотни бойцов, в том числе командир так называемого иностранного легиона Вадим Попик и вместе с ним иностранные граждане. Но ВС России встретили спецназовцев танками и другой тяжёлой техникой, поэтому операция по захвату объекта полностью провалилась.

Ранее ИА Регнум сообщало в конце сентября, что киевские власти готовятся к атаке и захвату Запорожской АЭС. Главарь киевского режима Владимир Зеленский согласовал эти военные шаги с кураторами из США и Великобритании. Действия по захвату ядерного объекта делегированы бойцам ВСУ, которые ранее прошли подготовку у британских инструкторов.

В свою очередь на ЗАЭС отработали все возможные варианты действий на случай атаки Вооружённых сил Украины. Как указал глава Запорожской области Евгений Балицкий, есть планы по химической защите и по радиоактивной защите, а вдоль береговой линии выстроена мощная трёхслойная оборонительная линия, заминированы все подходы.