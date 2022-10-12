ФСБ России раскрыла имя организатора теракта на Крымском мосту
Москва, 12 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Глава военной разведки киевского режима Кирилл Буданов организовал теракт на Крымском мосту, сообщает 12 октября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Организаторов теракта установили ФСБ и Следственный комитет. Это «Главное управление разведки минобороны [киевского режима], его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», указано в сообщении.
Кроме того, установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны. Пятеро из задержанных — граждане России, остальные — выходцы из Армении и с территории б. УССР.
В ведомстве уточнили, что взрывчатое вещество для совершения теракта было отправлено из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Бомбу спрятали в грузовике в рулонах с плёнкой.
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