Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Российские бойцы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на херсонском направлении
Москва, 13 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил 13 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На этом направлении украинская армия потеряла до 30 военнослужащих.
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