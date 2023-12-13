Москва, 13 декабря, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, сообщил 13 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На этом направлении украинская армия потеряла до 30 военнослужащих.

Новость дополняется.