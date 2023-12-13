Москва, 13 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла до 210 военных на южнодонецком, херсонском и запорожском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом в ходе брифинга 13 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Гальперин/РИА Новости

На херсонском направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 30 военных и три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика». Также российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 130 военнослужащих.

На запорожском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Пятихаток, Работино и Нестерянки. Также российские подразделения при поддержке артиллерии севернее Новопрокоповки в Запорожской области отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ.

«За сутки потери противника составили до 50 военнослужащих и 3 автомобиля», ― уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 11 декабря украинская армия потеряла до 165 военных на трёх направления в зоне СВО. На южнодонецком направлении потери Вооружённых сил Украины составили до 80 военнослужащих и три автомобиля, на херсонском ― до 40 военнослужащих и четыре автомобиля, на запорожском ― до 45 военных. Российские силы также ликвидировали на этом направлении гаубицу Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

13 декабря расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» российских войск уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ на купянском направлении. Цели удалось установить разведывательным подразделениям, оснащённым беспилотниками. Они передали координаты украинских позиций артиллерии.