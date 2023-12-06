Москва, 6 декабря, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили пункт управления БПЛА 109-й механизированной бригады ВСУ, склады боеприпасов и горючего, сообщил 6 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, также поражены пункт управления 31-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ.

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