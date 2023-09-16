Москва, 16 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Пять атак пытались предпринять силы ВСУ и Нацгвардии за прошедшие сутки в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Все они были сорваны бойцами группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

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При попытках атаковать противник потерял около 40 боевиков. Также были уничтожены украинские БМП и станция РЭБ.

Савчук добавил, что высокоточным снарядом «Краснополь» поражен пункт управления беспилотниками ВСУ. Удалось вскрыть и подавить до 20 артиллерийских расчетов, уничтожить 120-мм миномет.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ ночью 16 сентября предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты на территории Калужской и Тверской областей. Система ПВО предотвратила атаки.

Российские артиллеристы за последние сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике девять боевых машин ВСУ. Противник потерял американскую БМП Bradley, три бронированные машины 3-й штурмовой бригады, а также пять автомобилей в Предтечино, Часов Яре, Красногоровке.