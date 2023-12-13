Москва, 13 декабря, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Расчёты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» российских войск уничтожили замаскированные позиции и скопление боевой техники ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» противника», — говорится в сообщении, которое цитируется ТАСС.

Цели удалось установить разведывательным подразделениям, оснащённым беспилотными летательными аппаратами. Они передали координаты украинских позиций артиллерии.

В Минобороны уточнили, что с помощью БПЛА также удалось получить кадры объективного контроля, которые подтвердили уничтожение целей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы группы российских разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор», уничтоживших сеть опорных пунктов ВС на краснолиманском направлении. В ходе выполнения задач летательные аппараты двигались на предельно малых высотах и с кабрирования произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по целям.

12 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что российские военные уничтожили за сутки две украинских гаубицы Д-20 и 70 военных ВСУ на южнодонецком направлении, а также САУ «Акация» и три бронемашины противника.