Москва, 11 октября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Расчёты артиллерии Южной группировки ВС России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в населённом пункте Первомайское Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев добавил, что авиация ударила по пунктам временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и пограничного отряда около населённого пункта Дылеевка, 81-й аэромобильной бригады противника в районе Северска и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.

Штурмовая и армейская авиация поразили скопление живой силы и военной техники ВСУ на лисичанском, соледаро-артёмовском, авдеевском и марьинском участках фронта.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» отработали по живой силе противника в районе Андреевки. Артиллеристы поразили опорный пункт подразделений ВСУ в Спорном и позиции гранатомётных расчётов около населённых пунктов Весёлое и Писецкое.

В результате контрбатарейной борьбы у противника уничтожены три миномёта 120-мм калибра в Авдеевке, Петровском и Первомайском. Средствами противодействия поражены шесть FPV-дронов и три беспилотника типа Mavic 3 ВСУ, заключил Астафьев.

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Как сообщало ИА Регнум, российские беспилотники тормозят контрнаступление и угрожают сапёрам ВСУ. Украинские боевики жалуются на шум и медлительность западных машин при разминировании. Поэтому они являются лёгкой целью для беспилотников, затем их уничтожают с помощью артиллерии, отметила американская газета The Hill.

Умело организованная российскими военными оборона сорвала наступательную операцию ВСУ, которые пытались разделить группировку войск ВС РФ пополам. По словам отставного офицера греческой армии Ставроса Атламазоглу, Киеву нужен был такой разделяющий удар, чтобы приблизиться к Крыму на расстояние, с которого можно было бы обстреливать полуостров из артиллерии, но ВСУ потерпели неудачу.

Российская авиация группировки «Запад» ВС РФ на купянском направлении в Харьковской области нанесли более десяти ракетно-бомбовых ударов по расположению украинских боевиков. Кроме того, бойцы огнемётами нанесли два удара по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады в районе Макеевки. Артиллеристы уничтожили 152-миллиметровую самоходную установку «Акация» и два миномётных расчёта в районах Кисловки и Новоосиновки.