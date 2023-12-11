Вашингтон, 11 декабря, 2023, 19:43 — ИА Регнум. США до конца декабря объявят о новой военной помощи для Украины, сообщил на брифинге 11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я бы ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца», — сказал Кирби.

Ранее, 10 декабря, член Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Вашингтону следует сосредоточиться на решении внутренних проблем и перестать финансировать Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября пообещал, что США дополнительно предоставят Украине военную помощь на сумму 100 млн долларов. При этом в конце сентября США утвердили законопроект об оказании военной помощи Украине на сумму $300 млн.

Газета The Washington Post сообщила, что большая часть средств, выделяемых на помощь Украине, остаётся в США. В материале говорилось, что порядка 90% из общей суммы военной помощи в размере 68 млрд долларов, одобренной Конгрессом для помощи Киеву, потратят в США. Более того, ряд американских штатов получил значительную прибыль от военной помощи Киеву. В их число вошли Техас, Пенсильвания и Аризона.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 16 ноября признал полную зависимость состояния ВСУ от помощи Запада.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у украинского государства фактически отсутствуют производственные силы, ввиду этого у Украины нет будущего.