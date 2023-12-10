Москва, 10 декабря, 2023, 20:14 — ИА Регнум. На Украине фактически отсутствуют производственные силы, поэтому у этой страны, в отличие от России, нет будущего, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с военнослужащими после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» 8 декабря в Москве. Видеофрагмент разговора российского лидера опубликовал тележурналист Павел Зарубин.

Kremlin.ru

«У них (Украины. — Прим. ред.) нет собственной базы. А когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», — сказал президент.

«Ни шиша не производит»

О военно-промышленном упадке Украины президент России говорил неоднократно.

Так, 13 июня, в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле Путин сказал, что Украина «ни шиша не производит», а военно-промышленный комплекс Украины скоро перестанет существовать, так как все поставки Киеву обеспечивает Запад.

До этого, в декабре 2022 года, российский лидер заявил, что украинский военно-промышленный комплекс если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Он отметил, что собственной базы на Украине скоро не останется, а в России она только растёт, при этом руководство России развивает ВПК не в ущерб другим отраслям экономики. Путин тогда отметил, что в отличие от Украины в России в последние десятилетия развивали промышленность, в том числе оборонную, а также науку и технологии.

9 декабря депутат Верховной рады Украины Муса Магомедов заявил, что в стране почти 20% предприятий прекратили свою деятельность, а часть производств убыточны, и лишь 30% ещё работают и платят налоги. Такими темпами, отметил депутат, за демилитаризацией страны может последовать её деиндустриализация.

Он призвал украинские власти обратить внимание на собственные предприятия, которым нужна поддержка уже сейчас, а не после окончания конфликта.

В свою очередь военный эксперт Олег Желтоножко отмечал, что Запад не сможет восстановить на Украине столь же мощный оборонно-промышленный комплекс, как тот, что существовал в Украинской ССР.

«Украина традиционно с советских времён имела развитую военную промышленность как часть единого советского ВПК. На случай возможного военного конфликта с НАТО она считалась фронтовым тылом первого эшелона», — сказал Желтоножко в разговоре с ИА Регнум.

По словам эксперта, Украина могла бы зарабатывать не только на производстве и продаже, но и на ремонте советской техники.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум в свою очередь отмечал, что, несмотря на обещания, Запад не будет строить на Украине заводы ВПК. По его словам, в Германии предполагали организовать производство танков «Леопард» прямо на территории Украины, но этого так и не случилось.

ВПК России

В ходе разговора после церемонии вручения наград «Золотые Звёзды» 8 декабря президент также заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Объёмы производства увеличились «в разы», и хотя «ещё не всего хватает», работа ведётся всё более грамотно, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года Путин обозначил главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.

Военно-промышленные успехи России признают и на Западе. Так, 13 октября газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников опубликовала статью, в которой сказано, что Россия преодолела влияние введённых Западом санкций и сейчас производит больше ракет, чем до специальной военной операции. Отмечалось, что в 2022 году Россия из-за санкций была вынуждена замедлить производство оружия, но к концу года оно стало расти. Кроме того, по оценкам западных чиновников, Россия ежегодно может производить по 200 танков, а количество производимых артиллерийских снарядов может достигнуть двух миллионов в год.

Авторы подчеркнули, что Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа. А по словам высокопоставленного эстонского чиновника, которого они процитировали, производство боеприпасов в РФ в семь раз превышает аналогичное на Западе.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в конце августа 2023 года заявил, что Россия сама обеспечивает себя всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Медведев отметил, что в настоящее время конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены.