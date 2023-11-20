Вашингтон, 20 ноября, 2023, 21:00 — ИА Регнум. США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму в 100 млн долларов, заявил 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин.

В Киев будут поставлены в том числе боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 ноября телеканал NBC News проинформировал, что лидеры Конгресса США рассчитывают до конца года утвердить пакет военной помощи Украине и Израилю, которую запросил американский президент Джозеф Байден.

Ранее в Конгрессе не смогли согласовать план федеральных расходов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, из-за споров о помощи Киеву. Чтобы не допустить прекращения финансирования правительства, в США приняли краткосрочный бюджет (до 17 ноября) без учёта расходов на помощь Украине. 16 ноября Конгресс принял новый краткосрочный бюджет — до середины февраля 2024 года — без статей расходов на помощь Украине и Израилю.

Украина с 2022 года получила от западных стран около 233 млрд долларов, сообщил 19 ноября канадский экономический портал Visual Capitalist. На ЕС и США вместе приходится почти 70% от общего объёма помощи. Большую долю помощи Украине занимает военная поддержка, затем идёт финансирование госструктур, на последнем месте — гуманитарная помощь.

В октябре 2023 года Байден заявил, что помощь, которую США оказывают Украине, является «разумной инвестицией». Позднее он уточнил, что продолжение помощи Украине — это инвестиция в безопасность.