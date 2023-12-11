Вашингтон, 11 декабря, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Вашингтону необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем и перестать финансировать Украину. Об этом 10 декабря заявила член конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети X (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

Конгрессвумен напомнила, что на сегодняшний день государственный долг США возрос до почти 34 трлн долларов «из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров».

«Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией», — написала она.

По словам Грин, безопасности границ США угрожают наплыв нелегальных мигрантов и деятельность мексиканских картелей, ввиду чего решение этого вопроса, по её мнению, должно стать для американских властей приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США прекратят поставки оружия ВСУ, когда у них закончатся «целевые» средства для этого. Он также вновь призвал Конгресс поддержать запрос американского президента Джо Байдена на выделение помощи Киеву.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что у Украины фактически отсутствуют производственные силы. Глава государства уточнил, что ввиду этого у Украины, в отличие от России, нет будущего.

Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо 8 декабря заявил ИА Регнум, что есть как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи западных стран Украине. По его словам, первым является то, что Запад уже много потратил на украинское противостояние, вторым то, что финансирование Украины вылилось во внутриполитический дисбаланс внутри западных стран, и третьим — понимание Западом того, что он проиграл России на фоне провала контрнаступления ВСУ.