Вашингтон, 30 ноября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Значительная часть предназначенной для Киева военной помощи Вашингтона не доходит до Украины, а тратится в США. Об этом 29 ноября написала американская газета The Washington Post.

«Самый сокровенный секрет военной помощи США Украине состоит в том, что большая часть денег тратится здесь, в Соединённых Штатах», — говорится в статье.

Авторы публикации уточнили, что вместо того, чтобы прямо отправлять деньги Киеву, их используют для создания нового вооружения или замены отправленного на Украину оружия из арсеналов США.

Отмечается, что, по данным одного из исследований, порядка 90% из общей суммы военной помощи в размере 68 млрд долларов одобренной американским Конгрессом для помощи Киеву после начала российской спецоперации, будет потрачено в США.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября агентство Reuters написало, что ряд американских штатов получил значительную прибыль от военной помощи Киеву. В числе таковых Пенсильвания, Аризона и Техас. Как пишут журналисты агентства, с помощью этого действующая американская администрация пытается получить большую поддержку со стороны республиканцев, выступивших против оказания новой помощи Украине.

Представитель минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон будет продолжать оказывать помощь Киеву в том случае, если американский Конгресс одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели.

Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября пообещал, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн долларов.По его словам, в неё в том числе войдут боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны.