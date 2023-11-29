Вашингтон, 29 ноября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Ряд американских штатов получили значительную прибыль от военной помощи Украине. В их числе, в частности, Пенсильвания, Аризона и Техас. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор статьи считает, что таким образом Белый дом пытается заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев, проголосовавших против выделения новой помощи Киеву.

Согласно распространённой американской администрацией в Конгрессе США информации, штат Пенсильвания, где трое из восьми республиканцев ― членов Конгресса от Пенсильвании голосовали против финансирования Киева, получил наибольшие доходы в размере $2,364 млрд. Издание отметило, что значительные инвестиции поступили на создание оружия и боеприпасов. За счёт поддержки США Киева штат Аризона получил прибыль в размере $2,196 млрд долларов, Техас ― $1,45 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон будет продолжать оказывать помощь Киеву в том случае, если Конгресс США одобрит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели.

Однако ряд американских конгрессменов опасается возможности того, что рассмотрение закона о направлении помощи Киеву могут отложить на период после выборов президента США в ноябре 2024 года, если документ не удастся согласовать до предстоящего католического Рождества. Тогда при выборе на этот пост экс-главы Белого дома Дональда Трампа поддержка Украины со стороны США может прекратиться совсем.

При этом член американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённым Штатам Америки необходимо перестать направлять деньги Украине и сконцентрировать на внутренних делах.

Министр обороны США Ллойд Остин 20 ноября заявил, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн долларов. В Киев поставят в том числе боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны.