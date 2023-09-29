Вашингтон, 29 сентября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. В США утвердили законопроект об оказании военной помощи Украине на сумму $300 млн. Большинством голосов соответствующее решение принято членами палаты представителей Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Из общей суммы $20 млн власти США намерены направить на контроль за использованием выделенных средств, остальные $280 млн пойдут на оказание военной помощи в рамках Инициативы содействия безопасности Украины — закупки у партнёров США или оборонной промышленности.

Поддержали законопроект 311 конгрессменов, против выступили 117 человек.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение финансирования Украины на новый финансовый год из бюджета минобороны и вывода в отдельный законопроект. Принятие военного бюджета одобрили 217 конгрессменов, против проголосовали 211 человек.

По данным интернет-издания Punchbowl, в Сенате США некоторые члены Республиканской партии решили оказать финансовую помощь Украине на 2024 год в размере до $80 млрд. Своим решением республиканцы в Сенате планируют избежать приостановки работы американского правительства с 1 октября, сняв таким образом спорный вопрос о помощи Украине с повестки обсуждений.