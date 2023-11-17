Киев, 17 ноября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Военная помощь Запада Украине сокращается, и ВСУ в случае её прекращения будут отступать, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Об этом 17 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас я сосредоточен на получении помощи от Запада. Их фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим», — сказал он.

Зеленский сообщил, что Израилю для ведения войны с палестинским движением ХАМАС поставляют 155-миллиметровые снаряды, в которых больше всего нуждается украинская армия. Кроме того, в Евросоюзе признали, что не смогут выполнить данное ранее обещание поставить на Украину миллион снарядов к марту 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования правительства до 19 января 2024 года, в котором не предусмотрено выделение дополнительных средств на помощь Украине и Израилю. В тот же день его одобрил Сенат, а 17 ноября подписал президент США Джо Баден.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что ситуация на фронте для Украины хуже, чем ожидали в альянсе. Он указал на то, что российская армия начала наступление и окружает Авдеевку и Россия не собирается идти на уступки.