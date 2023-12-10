Москва, 10 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Оборонная промышленность России набирает обороты, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с военными после церемонии вручения золотых звезд Героям России в Кремле, кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить», — сказал глава государства.

Он добавил, что даже с учетом этого «ещё не всего хватает», но работа идёт всё грамотнее и грамотнее.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. Всего за 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям.

Путин в День оружейника 19 сентября заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса кратно увеличили производства ряда вооружений, особенно востребованных средств поражения начали производить больше в три раза.