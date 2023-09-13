Вашингтон, 13 сентября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Россия преодолела влияние введённых Западом санкций и сейчас производит больше ракет, чем до специальной военной операции. Об этом 13 сентября пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Сергей Карпухин/ТАСС

«России удалось преодолеть санкции и контроль над экспортом со стороны Запада, чтобы расширить производство ракет за пределы довоенного уровня», — говорится в статье.

Отмечается, что в 2022 году Россия из-за санкций была вынуждена замедлить производство оружия, но к концу года оно стало расти.

Кроме того, по оценкам западных чиновников, Россия ежегодно может производить по 200 танков, а количество производимых артиллерийских снарядов может достигнуть двух миллионов в год.

Газета подчеркнула, что Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По словам высокопоставленного эстонского чиновника, производство боеприпасов в РФ в семь раз превышает аналогичное на Западе.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия обеспечивает себя сама всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Он отметил, что в настоящее время конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российское вооружение в ходе спецоперации показывает свою надёжность и эффективность, чего нельзя сказать о западной технике. Российский ВПК не только быстро адаптировался к работе в условиях санкций, но и по ряду направлений кратно нарастил объёмы выпуска продукции, добавил Шойгу.