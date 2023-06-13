Москва, 13 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Вопрос демилитаризации Украины продолжает стоять в практическом плане. Об этом президент России Владимир Путин заявил 13 июня на встрече с военными корреспондентами.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Украинское ВПК ни шиша не производит и скоро перестанет существовать, им всё привозят», — сказал Путин.

Также глава государства добавил, что Украина не долго протянет исключительно на импорте вооружений и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Путин заявил, что украинский военно-промышленный комплекс если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Он отметил, что собственной базы на Украине скоро не останется, а в России она только растет, при этом руководство России не будет развивать ВПК в ущерб другим отраслям экономики. Путин тогда отметил, что в отличие от промышленности Украины в России в последние десятилетия развивали промышленность, в том числе оборонную, а также науку и технологии.