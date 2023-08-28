Москва, 28 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Россия обеспечивает себя сама всеми видами вооружений в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что Киев постоянно пытается подсчитать запасы российской техники, снарядов, ракет, и такой подсчёт вполне в логике самого существования киевского режима, поскольку он живёт за счёт своих западных хозяев.

Не будет поставок оружия, всё быстро закончится для бандеровского режима, уточнил Медведев.

«Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причём сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил», — отметил он.

Замглавы Совбеза добавил, что в настоящее время конвейеры военно-промышленного комплекса России работают в три смены.

«И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества», — отметил Медведев.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа в обращении по случаю открытия военно-технического форума «Армия-2023» президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для равноправного военно-технического сотрудничества со всеми странами, которые отстаивают свои интересы и видят своей целью налаживание общей для всего мира системы глобальной безопасности. Россия предлагает своим партнёрам широкий выбор современных образцов оружия практически всех видов и типов, отметил глава государства. Он также заявил, что Москва призывает развивать военное сотрудничество, в том числе в проведении совместных военных учений.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своём выступлении на форуме заявил, что российское вооружение в ходе специальной военной операции показывает свою надёжность и эффективность, чего нельзя сказать о западной технике. Российский ВПК не только быстро адаптировался к работе в условиях санкций, но и по ряду направлений кратно нарастил объёмы выпуска продукции, добавил Шойгу.

Шойгу ранее отмечал, что Минобороны планирует заключить на форуме контракты на общую сумму более 433 млрд рублей. В работе салона примут участие около 1500 предприятий, которые представят около 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.