Киев, 9 декабря, 2023, 07:27 — ИА Регнум. На Украине почти 20% предприятий прекратили свою деятельность, а часть производств убыточны, 30% ещё работают и платят налоги. Такими темпами за демилитаризацией страны может последовать её деиндустриализация. Такое заключение сделал депутат Верховной рады Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он призвал украинские власти обратить внимание на собственные предприятия — им нужна поддержка уже сейчас, а не после окончания конфликта.

«Если не будет возможности поддерживать, это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны. Мы перестанем существовать как промышленное государство», — высказался политик.

Как сообщало ИА Регнум, ситуация на Украине не патовая, а разочаровывающая, так как страна неизбежно потерпит поражение в военном конфликте, потеряет территории и останется полностью разорённой, говорится в статье обозревателя Юселя Оздемира.

Агентство Bloomberg 28 ноября сообщило о разочаровании, отчаянии и усталости украинцев из-за провала контрнаступления ВСУ и отсутствия перспектив на скорое завершение боевых действий. В издании отметили, что на этом фоне опросы общественного мнения показывают снижение рейтинга главы киевского режима Владимира Зеленского.