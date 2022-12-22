Москва, 22 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Украинский военно-промышленный комплекс если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Об этом 22 декабря сообщил президент России Владимир Путин журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что собственной базы на Украине скоро не останется, а в России она только растет, при этом руководство России не будет развивать ВПК в ущерб другим отраслям экономики.

«Нам потребности своей армии нужно обеспечить», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что в отличие от промышленности Украины в России в последние десятилетия развивали промышленность, в том числе оборонную, а также науку и технологии. И если нашей стране чего-то не хватает, то это будет восполнено.

«Нам чего-то еще не хватает: мы видим, барражирующие боеприпасы и беспилотники. Но у нас есть заделы», — уточнил глава государства.

Он отметил, что власти страны знают, кто и сколько может произвести, когда и в какие сроки.

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