Брянск, 7 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших в результате стрельбы в городской гимназии №5, сообщила 7 декабря пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.

Виталий Аньков/РИА Новости

«На вертолёте Ми-8 — медицинский модуль. В полёте пострадавших будут сопровождать врачи», — сказано в сообщении.

В МЧС также отметили, что специалисты Центра экстренной психологической помощи оказывают необходимую поддержку пострадавшим в гимназии и их родственникам.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко уточнял, что двое детей, пострадавших при стрельбе, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния. По его словам, помощь пострадавшим оказана в полном объёме. Министр взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской школе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851438" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса принесла в гимназию № 5 в Брянске помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. В Минздраве уточнили, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали и привезли на допрос отца стрелявшей. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП, а в последнее время пытался продать оружие. В квартире семьи школьницы, устроившей стрельбу, прошли обыски.

Источник ИА Регнум сообщил, что школьница прошла в учебное заведение без помех, потому что на входе не установлены работающие рамки металлоискателя. В региональной прокуратуре отметили, что соблюдение безопасности в школе станет предметом проверки.