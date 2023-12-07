Брянск, 7 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Двое детей, которые пострадали при стрельбе в брянской гимназии №5, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния, заявил 7 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко.

Андрей Мазунин Источник: РИА Новости

«Сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место. И при стабилизации состояния, соответственно, будут эвакуироваться, но речь идёт о двух пациентах», — уточнил он «РИА Новости».

По его словам, помощь пострадавшим оказана в полном объёме, проведена телемедицинская консультация федеральных специалистов.

Ранее министр взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии.

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Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря 14-летняя ученица восьмого класса принесла в гимназию № 5 в Брянске помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, пятерых подростков госпитализировали. В Минздраве сообщали, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали и привезли на допрос отца стрелявшей. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП, а в последнее время пытался продать оружие. В квартире семьи школьницы, устроившей стрельбу, прошли обыски.

Школьница прошла в учебное заведение без помех, потому что на входе не установлены работающие рамки металлоискателя. В региональной прокуратуре отметили, что соблюдение безопасности в школе станет предметом проверки.