Брянск, 7 декабря, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Школьница, устроившая стрельбу в брянской школе, прошла в учебное заведение без каких-либо помех, так как на входе в гимназию не были установлены рамки металлоискателя. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

По данным ряда СМИ, восьмиклассница пронесла оружие в тубе для бумаг. Её не досматривали.

Соблюдение безопасности в гимназии станет предметом проверки областной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. По предварительной версии, 14-летняя восьмиклассница пришла в учебное заведение с помповым ружьём и начала стрелять в своих одноклассников. В результате происшествия погибли два человека, включая нападавшую. Пострадали пять человек. Их госпитализировали.

По предварительным данным, нападавшая покончила с собой сразу после стрельбы.

На место инцидента незамедлительно прибыли экстренные службы. Все ученики школы были эвакуированы, а здание оцеплено.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Отца девочки, устроившую стрельбу, задержали и доставили на допрос к следователям. Они намерены выяснить, при каких обстоятельствах оружие оказалось в руках у 14-летней школьницы.

Правоохранители инициировали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, а также мотивы нападавшей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь. Он выразил соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей.

Позже министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии. По его поручению для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

Сообщалось, что одному из них проведут операцию.