Брянск, 7 декабря, 2023, 11:05 — ИА Регнум. По факту стрельбы в брянской школе возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом заявили в региональном следственном управлении СКР.

Алексей Куденко/ РИА Новости

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области по факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство». — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

По данным следователей, 14-летняя школьница пришла в учебное заведение с помповым ружьём и начала стрелять в своих одноклассников. В результате стрельбы погибли два человека, включая нападавшую. Пострадали пять человек. Их госпитализировали.

На месте инцидента работают специалисты правоохранительных органов, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Как передавало ИА Регнум, в Брянске в одной из школ ученица восьмого класса устроила стрельбу, сообщили в оперативных службах. Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. На место прибыли сотрудники полиции и оперативные службы.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии. По его поручению для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.