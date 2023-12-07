Москва, 7 декабря, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии, сообщили 7 декабря в пресс-службе Минздрава РФ.

Илья Питалев / РИА Новости Министр здравоохранения России Михаил Мурашко

«Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

По поручению Мурашко для пострадавших будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

Как сообщало ИА Регнум, по данным регионального главного управления МВД, в результате стрельбы в гимназии города Брянска пострадали пять человек. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран.