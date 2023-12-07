Москва, 7 декабря, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В квартире семьи школьницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 в Брянске, проходят обыски, сообщил корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум Правоохранительные органы у дома школьницы, устроившей стрельбу в гимназии № 5 в Брянске

На кадрах с места видно, что следователи прибыли к дому, где живёт семья.

Соседи рассказали о семье, отметив её как положительную.

«Отец никогда не буянил. Всегда приветливый и здоровается. Мама жила с ними, вот она необщительная, и девочки необщительные. Девочки ни с кем не дружили, но семья хорошая», — сказал один из соседей.

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Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в гимназии № 5 Брянска 14-летняя ученица восьмого класса устроила стрельбу из помпового ружья, которое взяла у отца. Погибли два человека, в том числе сама стрелявшая, пять подростков получили ранения. В Минздраве сообщали, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали и привезли на допрос отца стрелявшей. По данным ИА Регнум, ранее он был сотрудником ЧОП, а в последнее время пытался продать оружие. Также на допрос доставлена директор школы. Известно, что в момент стрельбы в классе была сестра-близнец девочки. Она не пострадала.