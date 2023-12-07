Москва, 7 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Экс-депутат украинского парламента Илья Кива, убитый 6 декабря в коттеджном посёлке в подмосковной деревне Супонево, мог бы остаться жив, если бы у него была возможность для самозащиты.

Нина Зотина/РИА Новости Олег Царёв

Об этом ИА Регнум сказал другой бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Собеседник недавно — 27 октября — пережил организованное киевским режимом покушение на территории крымского санатория, где Царёв постоянно проживал.

«Илью Киву застрелили, и оружия для самозащиты у него не было. Ему фактически не дали шанса, на самом деле. Хотя он умел управляться с оружием», — указал собеседник.

Царёв провёл аналогию с покушением на него и подчеркнул, что оказался в похожей ситуации.

«Я своего «исполнителя» видел и видел, какое у него было оружие. Glock 17 с глушителем. У меня с собой ничего не было», — подчеркнул собеседник.

Напомним, что преступник выстрелил в Царёва дважды, и лишь усилиями врачей-реаниматологов тяжелораненого политика удалось спасти.

Собеседник напомнил, что сейчас, после убийства Кивы, издание РБК Украина опубликовало текст под заголовком «Следующие после Кивы. 5 топ-предателей Украины, которые пока живы».

Олег Царёв фигурирует в списке под третьим номером. Кроме того, там упомянуты: экс-президент Виктор Янукович, экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а ныне глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, действующий губернатор Херсонской области, в прошлом украинский политик Владимир Сальдо и экс-премьер Николай Азаров.

«Кроме приоритетных целей, любой в санкционном списке — а там, если не ошибаюсь, двести человек — это потенциальная цель террористов», — рассуждает Царёв. По его мнению, таким людям надо дать дополнительную возможность самим себя защищать.

Но камеры слежения есть не везде, далеко не у каждого объекта разработки украинских спецслужб есть охрана. Например, её не было у погибшей при взрыве машины, также в Подмосковье, журналистки Дарьи Дугиной. Без охраны в этот момент был и её отец, философ Александр Дугин, который сам мог быть целью террористов, указывает Царёв.

В закрытом элитном посёлке в Одинцовском районе Подмосковья, где находился Кива, были и камеры, и охрана, но это не помогло, констатирует собеседник. Но, подчёркивает он, и услуги личной охраны, приставленной к «телу», не всегда оказываются эффективными.

«У меня много раз в жизни были периоды, когда государство — сначала украинское, а затем российское — выделяло охрану в связи с теми или иными событиями, — отмечает Царёв. — Охранник может сесть на переднее сиденье в машине или зайти перед вами в туалет, проверить, чтобы соседние кабинки были свободны, а в бачке не было взрывчатки. Но эта помощь не всегда нужна или бывает нужна лишь в отдельных ситуациях».

По мнению собеседника, фигуранты санкционного списка и другие потенциальные объекты украинских нападений должны иметь при себе личное оружие для самозащиты.

«Я занимался спортом, уверен в себе, хорошо владею оружием. По большому счёту, не нужен человек, который бы постоянно находился рядом, а я бы шёл, как «тело», которое охраняют», — добавил Царёв.

Возможно, такой вариант не всем подойдёт, но следует задуматься о самозащите, ведь к каждому постоянную охрану не приставишь, заметил собеседник. По его мнению, аналогичное право на защиту от нападений украинских диверсионных групп надо предоставить жителям приграничных районов Белгородской области и других регионов, граничащих с Украиной.

Похожее предложение — выдать ответственным жителям стрелковое оружие — в мае этого года, после рейда ДРГ в Белгородскую область, высказал первый зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Луговой.

Отчасти такое предложение реализовано. В августе белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил: в рамках действующего законодательства решаются «вопросы обеспечения оружием нашей самообороны».

Как сообщал 3 августа ТАСС, сформированные в области восемь отрядов теробороны получили в том числе стрелковые вооружения. По сведениям РБК, речь идёт об охотничьих самозарядных карабинах «Сайга-МК».

Если у ответственных граждан — будь то жители приграничных территорий или общественные деятели, которых Киев объявил «приоритетными целями», — будет возможность для самозащиты, преступник будет бояться, прежде чем совершить нападение, резюмирует Царёв.

Ранее в комментарии RT Олег Царёв заметил, что Илья Кива, скорее всего, был включен в список на ликвидацию, составленный СБУ и Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины и завизированный Владимиром Зеленским. Юридической базой служит закон об СБУ в редакции 2015 года, позволяющий ликвидировать «врагов Украины».

Если для диверсий или нападений на военкоматы украинские спецслужбы вербуют через колл-центры неквалифицированных исполнителей-россиян, то для сложных случаев нанимают исполнителей-профессионалов, также в России, добавил Царёв. Он подчеркнул: «работают по публичным лицам» — известным чиновникам, общественным деятелям, блогерам «и так будет происходить и дальше», пока террористы чувствуют себя в безопасности.

По факту убийства Ильи Кивы Следственный комитет возбудил уголовное дело, поиски предполагаемого убийцы идут фактически по всему Центральному федеральному округу. Правоохранители не исключают, что исполнитель убийства уже покинул Россию.

Украинские власти по сути взяли на себя ответственность за теракт. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Кива был убит в ходе «спецоперации».

В ноябре суд на Украине вынес обвинительный приговор Илье Киве. Его заочно признали виновным по статьям о госизмене, призывах к захвату власти, публичном использовании советской символики и приговорили к лишению свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества.

ИА Регнум подробно рассказывало об Илье Киве — бывшем парламентарии, который за свою короткую карьеру публичного политика успел нажить врагов со всех сторон.

В 2013 году он шел в депутаты-самовыдвиженцы по Шевченковскому району Киева как «борец с фашизмом» и внук Героя Советского Союза.

Но уже в 2014-м Кива не просто активно поддерживал Майдан, но входил в близкий круг главы «Правого сектора»* (признан экстремистским и запрещён в России) Дмитрия Яроша, возглавлял структуры этой организации в Полтавской области и на востоке Украины. Участвовал в т. н. «антитеррористической операции», активно высказывался за насильственную украинизацию Донбасса. Был советником главы МВД Арсена Авакова, курировавшего «Правый сектор», занимал посты в ведомстве Авакова.

Но в 2019-м Кива вновь резко изменил отношение к украинскому режиму, называл Майдан переворотом и сожалел, что Янукович не раздавил оппонентов танками. Незадолго до начала СВО, в январе 2022-го, Кива покинул Украину и через Испанию перебрался в Россию. Политэмигрант обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить убежище и гражданство России и далее полностью поддерживал СВО. Активно участвовал в ток-шоу на федеральных каналах.