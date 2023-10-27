Ялта, Крым, 27 октября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв находится в реанимации, в него стреляли. Об этом руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 27 октября в своём Telegram-канале.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Олег Царёв

По его словам, инцидент, в результате которого Царёв получил ранения, не был поножовщиной.

«Состояние Олега очень тяжёлое. В данный момент он в реанимации», — написал Рогов.

Ранее о покушении на 53-летнего бывшего депутата Рады от «Партии регионов» Олега Царёва сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Он написал в Telegram-канале, что на экс-депутата напали возле его дома в Ялте. По одним данным, нападавшие были с ножами, по другим — с огнестрельным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, в мае на Украине Олегу Царёву и двум другим бывшим депутатам Рады Дмитрию Святашу и Игорю Маркову были заочно предъявлены обвинения в государственной измене. В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что собрали новые доказательства их вины. Царёва обвинили в якобы сотрудничестве с руководством Минобороны России после начала спецоперации, Святаша — в передаче российским военнослужащим сведений о расположении украинских бойцов, Маркова — в поддержке российской спецоперации.

Олег Царёв был депутатом Верховной рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов, заместителем главы фракции «Партии регионов» в Раде. В период политического кризиса в феврале 2014 года призывал к разгону протестующих на Евромайдане в Киеве, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма. Он одним из первых поддержал создание Донецкой и Луганской Народных Республик, осудил действия киевского режима.

В том же году Царёв баллотировался в президенты Украины в ходе досрочных выборов, но снял свою кандидатуру за месяц до голосования. В ходе вооружённого конфликта на востоке Украины перешёл на сторону «Народного ополчения Донбасса», воюющего против украинской армии. Был спикером парламента Новороссии в рамках проекта по созданию этого государственного образования, существовавшего в 2014–2015 годах.

В апреле 2022 года проживающий в России экс-депутат, выезжавший на освобождённую от украинских силовиков территорию, заявил, что в случае так называемой заморозки ситуации на Украине киевский режим развернёт ещё более массовые и жестокие репрессии против тех, кто симпатизирует России.