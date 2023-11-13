Львов, Украина, 13 ноября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. На Украине вынесли обвинительный приговор бывшему депутату Верховной рады от запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа ― За жизнь» Илье Киве. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Лычаковского районного суда Львова, где состоялось слушание.

Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС Экс-депутат Верховной рады Илья Кива

Экс-парламентария заочно признали виновным по нескольким статьям ― за госизмену, призывы к захвату власти на Украине, публичное использование советской символики.

«[Суд] назначил наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества», ― говорится в сообщении на сайте судебной инстанции.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илью Киву лишили мандата в результате голосования на закрытом заседании парламента.

Ранее против Кивы возбудили уголовное дело за госизмену после того, как депутат в видеообращении поздравил с днём рождения президента РФ Владимира Путина.

В апреле Кива заявил о намерении официально просить защиту и политическое убежище в России. Заявление последовало после того, как Киев объявил о намерении обратиться к Москве с требованием о выдаче политика. Бывший парламентарий высказал уверенность, что украинские власти хотят его ликвидировать.