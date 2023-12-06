Киев, 6 декабря, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Главное управление разведки (ГРУ) минобороны Украины причастно к убийству бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом 6 декабря в комментарии для телеканала «Общественное» сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По его словам, Кива был убит в ходе спецоперации СБУ. В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции.

Агентство Reuters, в свою очередь, ссылаясь на свои источники, утверждает, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что 6 декабря в подмосковном Одинцово было найдено тело экс-депутата Ильи Кивы.

По словам источника ИА Регнум, 46-летнего политика обнаружили на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». Он лежал в снегу на животе. При первичном осмотре на теле погибшего обнаружили рану на голове и гематомы на лице.

О том, что Кива был убит, написала в соцсетях и главред RT Маргарита Симоньян.

В апреле бывший украинский депутат заявлял, что сотрудники ФСБ и ГРУ в сентябре 2022 года предотвратили покушение на него.

«Они (украинские спецслужбы. — Прим. ред.) должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле «Останкино», где я периодически появляюсь. Передвигаюсь я на бронированном автомобиле, поэтому должен был быть выстрел при выходе из автомобиля», — рассказывал тогда он.

Покушение, по его словам, должны были совершить специально прибывшие для этого в Россию наёмные убийцы.