Белгород, 6 июля, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Добровольцы из батальонов территориальной обороны в Белгородской области получат оружие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

Глава региона написал в соцсетях, что уже закуплено качественное оборудование, снаряжение и оружие. Бойцы-добровольцы прошли подготовку, много тренировались.

«Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, будут вооружены», — пояснил Гладков.

На границе с Украиной распределено семь батальонов теробороны региона.

Как сообщало ИА Регнум, второй полк территориальной самообороны с численностью около 3 тыс. человек формируется в Белгородской области.

Вопрос вооружения теробороны прорабатывался с президентом России Владимиром Путиным и силовыми ведомствами. Глава государства поддержал инициативу, но для этого необходимо сформировать правовую основу.