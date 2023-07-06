Отряды самообороны в Белгородской области получат оружие
Губернатор Гладков: часть отрядов самообороны в Белгородской области получит оружие
Белгород, 6 июля, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Добровольцы из батальонов территориальной обороны в Белгородской области получат оружие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в соцсетях, что уже закуплено качественное оборудование, снаряжение и оружие. Бойцы-добровольцы прошли подготовку, много тренировались.
«Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, будут вооружены», — пояснил Гладков.
На границе с Украиной распределено семь батальонов теробороны региона.
Как сообщало ИА Регнум, второй полк территориальной самообороны с численностью около 3 тыс. человек формируется в Белгородской области.
Вопрос вооружения теробороны прорабатывался с президентом России Владимиром Путиным и силовыми ведомствами. Глава государства поддержал инициативу, но для этого необходимо сформировать правовую основу.