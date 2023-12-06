Красногорск, 6 декабря, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Поиски предполагаемого убийцы экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы идут фактически по всему Центральному федеральному округу, передаёт 6 декабря ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Идут активные розыскные мероприятия по Московской области, по соседним регионам, фактически по всему ЦФО», — заявил собеседник агентства.

В розыске участвуют все силовые структуры. Сотрудники, в том числе, изучают записи камер видеонаблюдения. При этом правоохранители считают вероятным, что исполнитель убийства уже покинул территорию России, сказал собеседник агентства.

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