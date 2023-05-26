Вашингтон, 27 мая, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, которому 27 мая исполнилось 100 лет, в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что причиной конфликта на Украине стало стремление сделать её членом НАТО и является серьёзной ошибкой.

Marsha Miller Генри Киссинджер

Он уверен, что Россия на протяжении многих лет занимала двойственную позицию в Европе. С одной стороны, РФ была заинтересована в развитии отношений со странами ЕС, а с другой — опасалась исходящей от Запада угрозы.

«Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьёзной ошибкой и привело к войне», — сказал Киссинджер.

Столетний юбиляр при этом уверен, что США в нынешней ситуации поступают правильно и поддержал политику противостояния России и поддержки Украины, которую проводит президент Штатов Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, Генри Киссинджер, заявил, что в мире «царит беспорядок» — большинство крупных стран потеряли ориентиры и пытаются адаптироваться.

Бывший украинский президент Пётр Порошенко уверен, что стране грозит либо вступление в НАТО, либо «превращение» в Афганистан или в Израиль.