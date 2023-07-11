Москва, 11 июля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер думал, что теракт на «Северных потоках» совершила Украина. В этом он признался в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) 11 июля. Пранкеры вели с ним беседу от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если честно, я думал, что это вы (украинцы — прим. ред.). Я не стал бы вас за это винить. Я бы не назвал это критикой», — заявил он в опубликованном в Telegram-канале пранкеров выпуске.

Киссинджер также заявил, что желание Украины вернуть Крым, вернувший в состав России по итогам законного референдума, приведёт к эскалации. Думая, что общается с Зеленским, он выразил убеждённость в том, что Киев никогда не сможет совершить такое.

Ранее Германия, Дания и Швеция в совместном заявлении о расследовании теракта на «Северных потоках» не смогли обозначить сроки его завершения из-за «беспрецедентного характера диверсий». В тексте говорится, что ни одно из расследований не завершилось, и пока невозможно сказать, когда они завершатся. Страны также указали на невозможность установить, организовало ли теракты какое-ибо государство или госсубъект.

Теракт на газопроводах произошёл в сентябре 2022 года. Взрывы разрушили нитки трубопроводов в исключительной экономической зоне Швеции и Дании, власти которых совместно с Германией начали расследование, но не допустили до него Россию под предлогом конфиденциальности.

В ходе него портал The Grayzone сообщил, что для подрыва газопроводов якобы можно было не использовать много взрывчатки, а разрушение могло произойти из-за высокого давления в трубах. Свою версию портал проиллюстрировал кадрами последствий взрывов. Однако директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов подчеркнул, что трубопровод делается из настолько прочной стали с такими толстыми стенками, что внутреннее давление никак не могло на него повлиять.