Москва, 16 ноября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Власти Молдавии не выполнили ни одной договоренности с российской компанией «Газпром», которые стороны достигли в 2021 году. Об этом 16 ноября заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА Регнум

Дипломат в беседе с «РИА Новости» напомнил, что переговоры между российской компанией и вице-премьером Молдавии Андреем Спыну состоялись в октябре 2021 года. Тогда «Газпром» принял все предложения Кишинёва. Кроме того, компания неоднократно доказывала готовность к учёту интересов Молдавии в сфере отношений в газовой отрасли, добавил Галузин.

«Был подписан соответствующий протокол. По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», — указал представитель внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что молдавский отчёт аудита исторической задолженности, где прописано, что власти республики якобы не имеют долгов перед российской стороной, не соответствует международным стандартам.

Дипломат добавил, что ни выводы, содержащиеся в отчёте, ни мнение президента Молдавии Майи Санду на этот счёт ничего в данном вопросе не меняют и не могут влиять на размер и обоснованность долга, подтверждённого как документально, так и соответствующими решениями международного арбитража.

Ранее ИА Регнум сообщало, что наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита исторической задолженности перед российской компанией «Газпром» за поставленный газ. Этот отчёт сочли не соответствующим требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО «Газпром». В российской компании подчеркнули, что заранее уведомили молдавскую сторону об этом обстоятельстве, однако она не предприняла никаких действий для его устранения.

В свою очередь Санду подчеркнула, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой, так как Москва будто бы перестала уважать интересы Молдавии. В октябре молдавский лидер заявила, что страна готова выплатить «Газпрому» лишь $9 млн из более чем $700 млн долга.

Ранее она отмечала, что у страны нет многомиллионного долга перед российским «Газпромом».

Санду добавила, что её не удивляет решение об отказе согласовывать отчёт по аудиту долга Молдавии перед российской компанией «Газпром». Более того, она заверила, что располагает некими «доказательствами» того, что задолженность Молдавии перед «Газпромом» составляет 9 млн долларов, а не 700 млн.

Президент России Владимир Путин в середине октября заявил, что Молдавия продолжает получать российский газ, несмотря на заявления молдавского руководства об отказе его получать.