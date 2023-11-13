Молдавия, 13 ноября, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду считает, что у Кишинёва не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. Об этом глава республики 13 ноября заявила на Radio Moldova.

ANTHONY ANEX/ EPA/ТАСС Президент Молдавии Майя Санду

«У нас был конструктивный подход к отношениям с Российской Федерацией, о чём мы говорили ещё в 2021 году. Наша позиция была основана на интересах наших граждан», — сказала Санду.

Она заявила, что Россия якобы перестала уважать интересы Молдавии, поэтому Кишинёву не о чём вести переговоры с Москвой.

Санду стала президентом в декабре 2020 года и сначала говорила о намерении посетить Россию для переговоров. Но она ни разу не посетила ни Москву, ни мероприятия в рамках СНГ. Кишинёв начал проводить антироссийскую политику после того, как в июле 2021 года Санду добилась победы на парламентских выборах её партии «Действие и солидарность».

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 8 ноября 2023 года предупредил власти Молдавии, что они взяли курс на потерю суверенитета и республика может стать очередной жертвой Запада. Он указал на то, что руководство страны вопреки мнению народа проводит политику румынизации и стремится к вхождению в ЕС.

Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что Молдавия утрачивает собственную идентичность. Он подчеркнул, что этому курсу Кишинёва никто не может помешать, кроме молдавского народа.