Москва, 13 ноября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал отчёт аудита исторической задолженности перед российской компанией «Газпром» за поставленный газ. Об этом 13 ноября заявили в «Газпроме».

DUMITRU DORU/ EPA/ТАСС

«Большинство членов наблюдательного совета отметили, что внесенный на рассмотрение отчёт не является отчётом по результатам финансового аудита в соответствии с международными стандартами аудита», ― говорится в заявлении компании в Telegram-канале.

В компании уточнили, что заседание состоялось 2 ноября. По его итогам набсовет молдавской энергетической компании не согласовал отчёт, ранее опубликованный министерством энергетики Молдавии.

«Большинство членов наблюдательного совета отметили, что внесённый на рассмотрение отчёт не является отчётом по результатам финансового аудита в соответствии с международными стандартами аудита», ― говорится в заявлении компании в Telegram-канале.

Также отметили, что отчёт не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО «Газпром». При этом в российской компании подчеркнули, что заранее уведомили молдавскую сторону об этом обстоятельстве, однако она не предприняла никаких действий для его устранения.

В связи с этим отчёт не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности «Молдовагаза» перед компаниями группы «Газпром», как это было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.

При этом в пресс-службе «Газпрома» подчеркнули, что выводы отчёта не могут влиять на размер и обоснованность задолженности.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Молдавия согласилась частично погасить долг перед «Газпромом», выплатив $8,6 млн долга из $709 млн. Как заявил по итогам проведённого аудита долга «Молдовагаза» министр энергетики республики Виктор Парликов, сумма в $8,6 млн — это результат вычислений, касающихся как долга перед российской компанией, так и претензий, которые «Газпрому» может предъявить со своей стороны Кишинёв.

Парликов заявил, что сумма неподтверждённых документами долгов составляет $276 млн, поскольку, как показала проверка, ни «Молдовагаз», ни «Газпром» не представили документы.

Задолженность на 31 октября 2021 года составляла $756 млн, однако её часть Кишинёв погасил. В общей сложности на конец марта 2022 года сумма долга «Молдовагаза» перед Газпромом составила $709 млн.

Президент Молдавии Майя Санду заявила 3 сентября 2023 года, что у страны нет многомиллионного долга перед российским «Газпромом».

В начале октября Молдавия заявила, что отказалась закупать газ у российской компании «Газпром». По словам Парликова, республика смогла купить голубое топливо на европейском рынке и по более низкой цене.

В октябре 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа. Условием стало проведение аудита задолженности «Молдовагаз» в 2022 году. Российский газ направлялся в Приднестровье, а на остальной территории Молдавии использовали газ из накопленных запасов.