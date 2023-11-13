Кишинёв, 14 ноября, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что её не удивляет решение об отказе согласовывать отчёт по аудиту долга Молдавии перед российской компанией «Газпром». Об этом молдавский лидер рассказала в эфире Radio Moldova.

Иван Шилов ИА Регнум Майя Санду

Глава республики также добавила, что у неё «есть доказательства», что задолженность Молдавии перед Газпромом составляет $9 млн, а не $700 млн.

Ранее наблюдательный совет «Молдовагаза» не согласовал указанный документ. В компании заявили, что этот отчёт нельзя рассматривать как отражение независимого и достоверного финансового аудита задолженности, и его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга.

При этом отчёт аудита был опубликован министерством энергетики Молдавии.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября молдавский министр энергетики Виктор Парликов заявил, что долг Молдавии перед Газпромом составляет $709 млн. Он отметил, что Кишинёв согласился частично погасить долг перед российской компанией, выплатив ей всего $8,6 млн.

Глава ведомства подчеркнул, что $276 млн из указанной суммы ещё якобы не подтверждены документально, а $400 млн — будто бы не подлежат взысканию из-за истекшего срока давности. Газпром выразил категорическое несогласие с отказом Кишинёва погасить большую часть долга.